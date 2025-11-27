Ministerio de Agricultura de Brasil dice que China prohibió a cinco exportadores de soja

Por Ana Mano

SAO PAULO, 27 nov (Reuters) - El Ministerio de Agricultura de Brasil ha sido notificado por las autoridades chinas de que se ha prohibido a cinco exportadores brasileños de soja enviar el grano al país asiático, según informó el jueves.

El diario brasileño Folha de Sao Paulo informó el miércoles de que China había impedido la entrada en su territorio de 69.000 toneladas métricas de soja brasileña tras encontrar trigo tratado con pesticidas en la bodega del barco que transportaba el cargamento.

"Se trata de cinco instalaciones, entre más de 2.000 autorizadas a exportar soja a China", dijo el ministerio sin dar más detalles. "El caso está siendo tratado con la máxima prioridad".

Según el informe de Folha, las exportaciones de dos plantas de Cargill, así como otras tres controladas por Louis Dreyfus, CHS Agronegocio y 3Tentos serían suspendidas a partir del jueves en relación con el incidente.

Cargill, Louis Dreyfus y CHS Agronegocio no respondieron a las solicitudes de comentarios, mientras que 3Tentos declinó hacer comentarios.

El Ministerio de Agricultura dijo que todavía tiene "una relación sólida y estratégica con China", y agregó que este año Brasil exportará más de 100 millones de toneladas de soja a su mayor socio comercial agrícola.

"Cuando se le notifica cualquier posible incumplimiento, el gobierno brasileño lleva a cabo evaluaciones con transparencia, responsabilidad y agilidad", dijo el ministerio. (Reportaje de Ana Mano Editado en español por Juana Casas)