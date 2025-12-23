Ministerio de Comercio chino insta a EE. UU. a retirar prohibición de suministrar drones

PEKÍN, 23 dic (Reuters) - El Ministerio de Comercio de China instó el martes a Estados Unidos a poner fin a la "práctica errónea" de incluir todos los sistemas y componentes clave de drones fabricados en el extranjero en su nueva "Lista Cubierta", y prometió medidas para proteger los derechos e intereses de las empresas chinas.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) dijo el lunes que iba a añadir a las empresas chinas DJI y Autel y a todos los drones y componentes fabricados en el extranjero a una lista de empresas que se considera que plantean riesgos inaceptables para la seguridad nacional de Estados Unidos y que prohibiría la aprobación de nuevos tipos de drones para su importación o venta en Estados Unidos.

(Reporte de la redacción de Pekín)