Ministerio de Economía alemán eleva al 0,2% la previsión de crecimiento para 2025

Por Maria Martinez

BERLÍN, 8 oct (Reuters) - El Ministerio de Economía alemán revisó al alza el miércoles su previsión de crecimiento para este año, a un 0,2%, frente a la anterior de cero, tal y como publicó Reuters el sábado.

El Ministerio espera ahora un crecimiento del 1,3% el año próximo y del 1,4% en 2027.

La mayor economía de Europa ha crecido poco desde el inicio de la pandemia de COVID-19, a la que siguió la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y el lanzamiento de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En 2023 y 2024 estuvo en recesión.

Contrariamente al patrón típico de recuperación, no se espera que el comercio exterior impulse el repunte. En su lugar, será la demanda interna, en particular el consumo privado y público, así como la actividad inversora, lo que dará impulso a la recuperación, según el Ministerio.

Se espera que las exportaciones disminuyan un 0,1% en 2025, antes crecer un 1,2% y un 1,6% en los dos años siguientes.

El número de desempleados en Alemania superó en agosto los 3 millones por primera vez en una década, en un contexto de persistente debilidad económica.

Según las nuevas previsiones del Gobierno, el desempleo bajará del 6,3% este año al 6,2% en 2026, antes de reducirse al 6,0% en 2027. (Reporte de María Martínez Edición en español de Javier López de Lérida)