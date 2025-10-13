Ministerio de Salud de Gaza cifra en 67.869 muertos el balance de la guerra

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, controlado por el movimiento islamista palestino Hamás, dijo este lunes que el balance de muertos en dos años de guerra con Israel asciende a 67.869.

"El balance total de la agresión israelí desde el 7 de octubre de 2023 se eleva a 67.869 mártires", indicó el ministerio, puntualizando que sigue recuperando cadáveres de los fallecidos durante el conflicto.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró terminada la guerra en Gaza tras entrar en vigor el viernes el alto el fuego entre Hamás e Israel, gracias a un plan en 20 puntos promovido por él.

