RAFAH, Franja de Gaza (AP) — Las fuerzas israelíes asaltaban el jueves el principal hospital en el sur de Gaza tras un largo enfrentamiento, según reportó el Ministerio de Salud del enclave.

El hospital Nasser de Jan Yunis llevaba semanas prácticamente aislado por los combates. El miércoles, miles de palestinos desplazados que se habían refugiado en el complejo comenzaron a marcharse luego de que Israel abriese una vía segura para la evacuación.

Durante la noche, los disparos israelíes sobre el complejo mataron a un paciente e hirieron a otros seis, según los doctores.

Por otra parte, los ataques aéreos israelíes mataron a al menos 13 personas en el sur de Líbano en la víspera, incluyendo 10 civiles — en su mayoría mujeres y menores — y tres combatientes del grupo insurgente libanés Hezbollah, aliado de Hamás. El operativo se produjo apenas unas horas después de que un cohete disparado desde Líbano mató a una soldado israelí en el día más letal de los choques transfronterizos que comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre, subrayando el riesgo de que el conflicto se expanda.

Las negociaciones para un alto el fuego en Gaza parecen haberse estancado y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido que su ofensiva continuará hasta que Hamás sea destruido y las decenas de rehenes capturados durante su incursión sean liberados.

El hospital Nasser, en la ciudad sureña de Jan Yunis, ha sido el último escenario de las operaciones que han devastado el sistema de salud gazatí, que intenta atender a decenas heridos en los bombardeos diarios. Israel acusa a Hamás de utilizar los hospitales y otras estructuras civiles para proteger a sus combatientes.

Videos de los instantes posteriores al ataque mostraban a médicos tratando de llevar a pacientes en camilla por un pasillo lleno de humo o polvo. Un doctor utilizó la linterna de un celular para iluminar una sala a oscuras donde un herido gritaba de dolor mientras se oía el eco de los disparos en el exterior. The Associated Press no pudo verificar la autenticidad de los videos, que coincidían con su información.

El doctor Khaled Alserr, uno de los cirujanos que quedan en el hospital Nasser, dijo a la AP que los siete pacientes alcanzados a primera hora del jueves estaban siendo ya atendidos por heridas anteriores. En la víspera, un médico sufrió lesiones leves cuando un dron abrió fuego contra las plantas más altas del centro, añadió.

“La situación está empeorando cada hora y cada minuto", afirmó.

El ejército israelí anunció el miércoles que abrió un corredor seguro para que los desplazados abandonasen en complejo, pero permitiría que médicos y pacientes se quedasen dentro. Videos que circulaban por internet mostraban a docenas de personas saliendo a pie del recinto con sus pertenencias a la espalda.

El ejército había ordenado la evacuación del hospital y de sus inmediaciones el mes pasado. Pero como en otras ocasiones, los médicos indicaron que sus pacientes no podían salir o ser trasladados con seguridad y miles de desplazados por los combates en otras zonas el enclave continuaban en el recinto. Los palestinos dicen que ya quedan lugares seguros en la Franja ya que Israel sigue lanzando ataques en todas partes.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo la semana pasada que francotiradores israelíes apostados en los edificios cercanos impedían las entradas o salidas del centro. Antes del ataque del jueves, 10 personas fueron asesinadas en el interior del complejo durante la última semana, incluyendo tres el martes.

“La gente se ha visto abocada a una situación imposible”, dijo Lisa Macheiner, de la ONG Médicos Sin Fronteras, que tiene personal en el hospital.

“Quedarse en el hospital Nasser contra las órdenes del ejército israelí y convertirse en un posible objetivo o salir del complejo a un paisaje apocalíptico donde los bombardeos y las órdenes de evacuación forman parte de la rutina", añadió.

La guerra comenzó cuando los insurgentes de Hamás burlaron las férreas defensas israelíes el 7 de octubre e irrumpieron en varias comunidades matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomando a alrededor de 250 como rehenes. Más de 100 quedaron libres durante un alto el fuego de una semana en noviembre en un canje por 240 palestinos encarcelados por Israel.

En Gaza quedan unos 130 rehenes, de los que se cree que alrededor de una cuarta parte han muerto. Netanyahu ha recibido intensas presiones de las familias de los cautivos y de la opinión pública para alcanzar un acuerdo que garantice su liberación, pero sus socios en la coalición de ultraderecha podrían hacer caer el gobierno si consideran que es muy blando con Hamás.

Israel respondió al ataque insurgente lanzado una de las ofensivas aéreas y terrestres más letales y destructivas de la historia reciente. Más de 28.000 palestinos han muerto, alrededor del 80% de los 2,3 millones de habitantes de la Franja se han visto obligados a abandonar sus hogares y la crisis humanitaria hace que más de un cuarto de la población no tenga qué comer. Grandes zonas del norte del enclave, el primer objetivo de la ofensiva, quedaron totalmente destruidas.

Hamás ha seguido atacando a las fuerzas israelíes en todas las zonas de Gaza y dice que no entregará a más rehenes hasta que Israel ponga fin a su ofensiva y se retire del territorio. El grupo reclama además de la liberación de un gran número de palestinos, incluyendo comandantes de alto rango.

Netanyahu ha rechazado esas demandas calificándolas de "delirantes” y afirma que Israel ampliará pronto su ofensiva a la ciudad más septentrional del enclave, Rafah, en la frontera con Egipto. Más de la mitad de la población gazatí se ha refugiado allí.

Mroue informó desde Beirut, Líbano.