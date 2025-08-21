Ministerio de Salud de Gaza rechaza llamado de Israel a evacuar hospitales hacia el sur del territorio
El Ministerio de Salud de Gaza rechazó el jueves un llamado del ejército israelí para que...
El Ministerio de Salud de Gaza rechazó el jueves un llamado del ejército israelí para que comience a preparar planes de evacuación para el personal en el norte antes de una ofensiva militar en la zona.
"El Ministerio de Salud expresa su rechazo a cualquier medida que socave lo que queda del sistema de salud tras la destrucción sistemática llevada a cabo por las autoridades de ocupación", declaró el ministerio en un comunicado.
"Tal medida privaría a más de un millón de personas de su derecho a recibir atención médica y pondría en peligro inminente la vida de residentes, pacientes y heridos".
