Ministerio de Salud de Gaza rechaza llamado de Israel a evacuar hospitales hacia el sur del territorio

El Ministerio de Salud de Gaza rechazó el jueves un llamado del ejército israelí para que comience a preparar planes de evacuación para el personal en el norte antes de una ofensiva militar en la zona.

"El Ministerio de Salud expresa su rechazo a cualquier medida que socave lo que queda del sistema de salud tras la destrucción sistemática llevada a cabo por las autoridades de ocupación", declaró el ministerio en un comunicado.

"Tal medida privaría a más de un millón de personas de su derecho a recibir atención médica y pondría en peligro inminente la vida de residentes, pacientes y heridos".