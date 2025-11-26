Ministra británica presenta presupuesto, cuyo contenido fue filtrado anticipadamente

LONDRES (AP) — La ministra de Hacienda británica Rachel Reeves presentó el miércoles ante el Parlamento una propuesta de presupuesto que incluye aumentos de impuestos, tras una filtración sin precedentes que básicamente expuso sus medidas.

El mayor cambio en términos de dinero recaudado, según la filtración de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, es congelar los niveles en los que los contribuyentes pagan los diferentes niveles de impuestos en Gran Bretaña, lo que significa que a medida que los salarios aumentan, más personas caen en tramos impositivos más altos.

Otras medidas incluyen un impuesto a las mansiones sobre propiedades de alto valor, cambios en el régimen de impuestos sobre el capital y una reducción de las disposiciones libres de impuestos para pensiones privadas.

Según los documentos filtrados de la oficina presupuestaria, el gobierno recaudará 26.000 millones de libras (US$34.000 millones) en 2029-30.

La oficina presupuestaria culpó a un "error técnico" por la filtración, diciendo que se publicó "en nuestro sitio web demasiado temprano esta mañana". Indicó que informará a todas las autoridades pertinentes, incluido el Tesoro, sobre lo sucedido.

La filtración es una vergüenza adicional para el gobierno laborista de centro-izquierda del Reino Unido tras semanas de especulación y señales mixtas que inquietaron a los mercados.

El presupuesto, el segundo de Reeves desde que los laboristas regresaron al poder después de 14 años con una victoria electoral aplastante en julio de 2024, podría resultar crucial para la fortuna tanto de Reeves como de su jefe, el primer ministro Keir Starmer.

Aumentos de impuestos

El mensaje general en el presupuesto es muy similar al de su primer presupuesto hace poco más de un año. En ese momento, insistió en que sería el único gran aumento de impuestos en este período parlamentario, que está previsto que dure hasta 2029.

Desafortunadamente para Reeves, la economía británica, la sexta más grande del mundo, no está funcionando tan bien como esperaba, con muchos críticos culpando su decisión del año pasado de imponer impuestos a las empresas. Aunque hubo señales de que la economía estaba mejorando en la primera mitad del año, cuando fue la de más rápido crecimiento entre el Grupo de los Siete, ha vuelto a tambalearse.

"La ministra enfrenta un delicado acto de equilibrio al transmitir estabilidad fiscal mientras avanza en la agenda de crecimiento", declaró Peter Arnold, economista jefe de la firma de consultoría EY U.K.

Las oportunidades perdidas han sido una característica regular de la economía del Reino Unido desde la crisis financiera global de 2008-2009. Si la economía hubiera seguido creciendo a niveles anteriores a la crisis, sería casi una cuarta parte más grande de lo que es ahora. Eso es mucha actividad perdida, y muchos ingresos fiscales perdidos que no entran en las arcas del Tesoro.

Además de los costos a largo plazo de la crisis financiera, las finanzas públicas de Gran Bretaña, al igual que las de otras naciones, se han visto aún más presionadas por los costos de la pandemia de COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y los aranceles globales del presidente estadounidense Donald Trump. El Reino Unido lleva la carga adicional del Brexit, que ha restado miles de millones a la economía desde que el país abandonó la Unión Europea en 2020.

Mientras tanto, Reeves tiene una serie de compromisos de gasto destinados a aliviar el costo de vida, ya que la inflación sigue siendo obstinadamente alta, incluyendo compensar una serie de reveses en los recortes de bienestar planificados y la probable eliminación de un límite en los beneficios pagados a familias con varios hijos. Eso y medidas como congelar las tarifas ferroviarias o reducir los impuestos verdes en las facturas de energía no son baratas.

Altas apuestas políticas

El presupuesto es un momento de alto riesgo para Reeves y Starmer, quien enfrenta una creciente preocupación de los legisladores laboristas por sus terribles índices de popularidad. Las encuestas de opinión consistentemente colocan a los laboristas muy por detrás del partido ultraderechista Reform UK liderado por Nigel Farage.

La próxima elección no está pautada hasta 2029, y el gobierno sigue esperando que sus medidas económicas impulsen un mayor crecimiento y alivien las presiones financieras.

Pero la especulación está en aumento sobre un posible desafío al liderazgo de Starmer desde dentro de su partido, y los analistas dicen que un presupuesto fallido podría aumentar la sensación de crisis dentro del gobierno.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.