Ministra de Finanzas japonesa advierte de medidas contra cualquier movimiento excesivo de divisas

Por Makiko Yamazaki

TOKIO, 19 dic (Reuters) - La ministra japonesa de Finanzas, Satsuki Katayama, dijo el viernes que Tokio tomará las medidas oportunas para hacer frente a cualquier volatilidad excesiva de la moneda, después de que el yen se desplomó a pesar de la decisión del Banco de Japón (BoJ) de subir las tasas de interés.

"Estamos alarmados porque estamos viendo claramente movimientos unilaterales y bruscos en el último medio día o en las últimas horas", declaró Katayama a la prensa tras asistir a una reunión en línea con sus homólogos del Grupo de los Siete.

"Vamos a responder de forma adecuada a los movimientos excesivos, incluidos los impulsados por los especuladores, sobre la base de la declaración conjunta de Estados Unidos y Japón firmada en septiembre", señaló. El acuerdo bilateral dice que las intervenciones deben reservarse para combatir el exceso de volatilidad.

Poco antes de las 1500 GMT, el dólar subía casi un 1,2% en el día, situándose en torno a 157,38 yenes, su mayor avance diario desde principios de octubre, después de que el BoJ elevó las tasas, pero sin pronunciarse mucho sobre futuros movimientos.

El dólar declinó brevemente por debajo de los 157 yenes tras la advertencia de Katayama.

Algunos agentes del mercado apostaban a que la "línea en la arena" de Japón serían los 160 yenes, ya que la última vez que intervino en el mercado de divisas fue en julio de 2024, cuando la moneda nipona se debilitó por encima de 160 unidades por dólar, a mínimos de 38 años.

Preguntada por la decisión del BoJ de subir las tasas, Katayama dijo que se había basado en la evolución de los salarios y los precios, con el objetivo de alcanzar la meta de inflación del 2% de forma sostenible y estable.

"Lo valoro como tal", dijo, añadiendo que espera que el BoJ siguiera colaborando de manera estrecha con el Gobierno y aplicando una política monetaria adecuada para alcanzar el objetivo a medida que aumentaran los salarios. (Reporte de Makiko Yamazaki; Editado en Español por Javier López de Lérida y Carlos Serrano)