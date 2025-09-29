Ministra Economía británica se enfrenta a críticos con advertencia sobre "responsabilidad económica"

Por Alistair Smout, Elizabeth Piper y Andrew MacAskill

LIVERPOOL, Reino Unido, 29 sep (Reuters) - La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, defendió el lunes su compromiso con la "responsabilidad económica" y rebatió a los laboristas que quieren que suavice sus normas fiscales para gastar más en la maltrecha economía del país.

En un discurso en el que apuntó al opositor Partido Conservador y a las "falsedades" del populista Reform UK, Reeves también apeló a los críticos internos que quieren que se preocupe menos por el mercado de bonos y gaste más, diciendo que están "equivocados, peligrosamente equivocados".

Describiendo un mundo cambiado por "la era de la inseguridad", sugirió que habrá que tomar más decisiones difíciles en el presupuesto de noviembre, pero en las que no correrá "ningún riesgo".

Los laboristas ganaron las elecciones de julio del año pasado sobre una plataforma de confianza económica, poco más de un año y medio después de que el anterior Gobierno conservador, entonces dirigido por Liz Truss, provocó el desplome de los mercados con una serie de medidas sin financiación en un anuncio de "minipresupuesto" en septiembre de 2022.

"Nos enfrentaremos a nuevas pruebas con las decisiones que están por venir, tanto más difíciles por los duros vientos globales en contra y el daño a largo plazo hecho a nuestro país", dijo en la conferencia anual del partido en la ciudad inglesa de Liverpool, en el norte del país.

"Habrá opciones para sacar adelante a nuestro país, y sean cuales sean las pruebas que se nos presenten, sean cuales sean las pruebas que se me presenten, me comprometo con ustedes: no correré ningún riesgo con la confianza depositada en nosotros por el pueblo británico", agregó.

Anteriormente, Reeves declaró a la BBC que se mantienen las promesas de no subir los impuestos sobre la renta o el IVA sobre las ventas, pero insinuó que será necesario algún alza de impuestos en la próxima cita fiscal del 26 de noviembre.

Preguntada sobre si podría repetir la declaración que hizo a las empresas en noviembre de que no volvería con más préstamos ni más impuestos, Reeves dijo: "Creo que todo el mundo puede ver que el mundo ha cambiado, y no somos inmunes a ese cambio".

(Reporte adicional de William Schomberg, Sarah Young y Sam Tabahriti; editado en español por Carlos Serrano)