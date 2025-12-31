Ministra francesa critica la naturalización de George Clooney y su familia

La ministra delegada de Interior francesa consideró el miércoles que la obtención de la nacionalidad francesa por parte del actor estadounidense George Clooney no envía "el mensaje correcto", aunque el ministro del Interior defendió la decisión

"Que George Clooney solicite la naturalización es algo de lo que puedo estar muy orgullosa", declaró Marie-Pierre Vedrenne en la radio pública France Info

Sin embargo, "no es el mensaje correcto el que se está transmitiendo", añadió, refiriéndose a una "cuestión de equidad", en un momento en que las pruebas de idiomas van a endurecerse considerablemente para los extranjeros que desean ser franceses

Vedrenne dijo comprender la sensación de "doble rasero" que tienen algunos franceses, ya que el propio actor, de 64 años, admitió a principios de diciembre en la emisora RTL que el francés se le seguía dando "igual de mal" a pesar de "400 días de clases"

El ministro Laurent Nuñez se distanció posteriormente de la opinión de su ministra delegada, asegurando por el contrario que no había ningún "doble rasero" y que se trató de una "decisión de la autoridad pública"

El actor, su esposa Amal Alamuddin Clooney y sus gemelos de ocho años obtuvieron la nacionalidad francesa mediante un decreto de naturalización publicado el sábado en el Diario Oficial y consultado el lunes por la AFP

La situación de George Clooney y su esposa Amal Alamuddin Clooney "cumple las condiciones establecidas por la ley" para la naturalización, declaró por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores francés

Esta estipula que "la nacionalidad francesa puede concederse por naturalización [...] a cualquier extranjero francófono que lo solicite y que contribuya con su destacada labor al prestigio de Francia y a la prosperidad de sus relaciones económicas internacionales"

Los esposos Clooney "acreditan una residencia permanente en Francia" y "contribuyen por su destacada labor a la influencia internacional y al prestigio cultural de Francia", detalló el ministerio

La cancillería destacó el "liderazgo" de George Clooney "en la industria cinematográfica a escala mundial", y afirmó que Amal Alamuddin Clooney, "abogada de renombre", "colabora regularmente con instituciones universitarias y organizaciones internacionales con sede en Francia"

La pareja adquirió en 2021 una casa de campo provenzal y un viñedo en Brignoles, en el sureste de Francia

Aunque la familia Clooney no pasa todo su tiempo allí, esta finca es "el lugar más feliz para nosotros", aseguró a RTL el actor, galardonado con el Óscar por "Syriana" (2005)