Ministro alemán de Asuntos Exteriores pide más presión sobre Rusia

TOKIO, 18 ago (Reuters) -

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, pidió el lunes aumentar la presión sobre Rusia e incluir más ayuda para Ucrania, para empujar a Moscú a hacer concesiones hacia una "paz justa y duradera".

Wadephul hizo estos comentarios en Tokio, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para recibir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a dirigentes europeos, entre ellos el canciller alemán, Friedrich Merz. La reunión se produce después de las conversaciones de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el viernes.

"Probablemente no sea una exageración decir que el mundo entero está pendiente de Washington", dijo en una rueda de prensa junto al ministro japonés de Asuntos Exteriores, Takeshi Iwaya.

"Las garantías firmes de seguridad son clave" porque "Ucrania debe ser capaz de defenderse eficazmente incluso después de un alto el fuego y un acuerdo de paz", añadió.

Merz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer, y otros líderes europeos se reunieron el domingo para reforzar la de Zelenski antes de la reunión en la Casa Blanca. Acogieron con satisfacción las conversaciones de Estados Unidos sobre una garantía de seguridad para Ucrania, pero dijeron que Kiev debe ser incluida en cualquier negociación territorial y su territorio restante debe . (Información de Tim Kelly y Fabian Hamacher; edición de Lincoln Feast; edición en español de Paula Villalba)