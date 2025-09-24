Ministro alemán de Finanzas insta a UE a "comprar europeo" y emprender proyectos conjuntos de defensa

Por Maria Martinez y Christian Kraemer

BERLÍN, 24 sep (Reuters) - El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, abogará el miércoles por un presupuesto comunitario más "moderno" que canalice los fondos hacia la mejora de las conexiones ferroviarias y por carretera transfronterizas, las redes energéticas, la seguridad de las fronteras exteriores y la investigación, según informaron fuentes a Reuters.

Klingbeil insistirá en un plan de seis puntos para relanzar la economía de la Unión Europea, que incluye un enfoque de "comprar europeo" en componentes críticos como los semiconductores avanzados, así como un mercado único de defensa, con proyectos conjuntos de armamento, añadieron las fuentes.

Bajo la dirección del canciller Friedrich Merz, Alemania, la mayor economía europea, quiere asumir un mayor liderazgo en la UE frente a unos Estados Unidos con una mentalidad menos transatlántica y mientras prosigue la guerra en Ucrania, ahora en su cuarto año.

En su discurso en la Escuela Hertie de Berlín, Klingbeil presionará por acuerdos comerciales rápidos con socios como India y el bloque Mercosur de Sudamérica en respuesta a las políticas arancelarias de la administración Trump, dijeron las fuentes.

Pedirá una "Unión de Ahorro e Inversión" para movilizar más capital privado, argumentando que un mercado de capitales europeo armonizado y de alto rendimiento es esencial para ayudar a las nuevas empresas y a las empresas de escala a crecer, según las fuentes.

Klingbeil afirmará que los enfoques nacionales aislados a la hora de aplicar las normas del mercado único de la UE están aumentando la burocracia y fragmentando el espacio económico común que comparten los 27 Estados miembros.

También pedirá un mayor reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales a través de las fronteras para fomentar la movilidad laboral, e identificará el "particularismo de los pequeños Estados" como un importante lastre para la inversión.

