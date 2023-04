Ministro alemán juzga "desafortunada" declaración de Macron sobre ser "vasallo" de EEUU

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, calificó este jueves de "desafortunada" la declaración del presidente francés, Emmanuel Macron, quien afirmó que ser "aliado" de Estados Unidos no significa ser "vasallo".

"Esa declaración me pareció desafortunada pero creo que el Palacio del Elíseo la corrigió de alguna manera", declaró Pistorius, de visita en Malí, al ser preguntado por la televisión pública alemana ZDF sobre esas declaraciones del presidente francés.

"Nunca hemos estado en riesgo de convertirnos o de ser en un vasallo de Estados Unidos", añadió el ministro.

Macron afirmó el miércoles en Ámsterdam que "ser un aliado no significa ser un vasallo. Ser aliado (...) no significa que no tengamos derecho a pensar por nosotros mismos", en referencia a las tensiones entre China y Taiwán.

El mandatario francés ya había afirmado, tras visitar China la semana pasada, que la Unión Europea no debería alinearse con Estados Unidos ni con China sobre la cuestión de la isla autogobernada.

Pistorius indicó que, para la Unión Europea, es clave "hablar sobre política exterior y política de seguridad y determinar sus propias posiciones, también en coordinación con el aliado transatlántico, Estados Unidos".

"Esta es nuestra tarea y no ayuda sembrar la discordia con varias posturas [...], al final, eso solo ayuda a la política exterior china", apostilló.

Las declaraciones de Macron sobre Taiwán fueron bien recibidas por los medios chinos, que las calificaron de "decisión brillante".

En Occidente causaron polémica por la distancia expresada respecto a Estados Unidos, principal aliado militar de Taiwán.

