Ministro brasileño de Hacienda Haddad sugiere posible salida en una entrevista con O Globo

SAO PAULO, 11 dic (Reuters) - El ministro brasileño de Hacienda, Fernando Haddad, podría dejar su cargo para trabajar en la campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, según declaró al diario O Globo en una entrevista publicada el jueves.

"Tengo la intención de colaborar con la campaña del presidente Lula, y le dije que no tengo la intención de presentarme a las elecciones de 2026, pero quiero contribuir a pensar en el programa de gobierno, a pensar en cómo estructurar su campaña", dijo.

Consultado sobre si ya está definida su salida del Ministerio de Hacienda, dijo: "Puede ser. Es una posibilidad". (Reportaje de Isabel Teles; Edición de Chris Reese, Editado en español por Juana Casas)