Ministro Cabello advierte que el chavismo responderá a Trinidad y Tobago

"Venezuela no pelea con nadie, pero no nos dejan alternativa a nosotros; si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tenemos que responder y no nos queda de otra para evitar que nos ataquen", declaró Cabello el lunes por la noche durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El número dos del chavismo, rodeado de simpatizantes, acusó a Trinidad y Tobago de ya estar utilizando su territorio contra Venezuela, algo que, según él, el pueblo trinitense no aprueba, ya que ambas naciones han "vivido siempre en paz".

Separados por una frontera marítima, el punto más cercano entre ambos países es de apenas 11 kilómetros. Cabello aludió a la presencia de un sistema de radar estadounidense en la isla de Tobago, donde permanecen desplegados marines, y al permiso para que aviones militares estadounidenses accedan a aeropuertos trinitenses.

La advertencia de Cabello es en respuesta a las declaraciones de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien el viernes pasado defendió la cooperación militar con Washington como "el mejor mecanismo de defensa" para proteger a su pueblo, aunque sin declararse abiertamente en guerra contra Venezuela.

Trinidad y Tobago, junto con Guyana, apoyan la ofensiva estadounidense contra el régimen de Nicolás Maduro, mientras que otros miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) han expresado cautela, advirtiendo que un conflicto podría tener consecuencias para toda la región.

Estas tensiones se enmarcan en un contexto de sanciones y acciones militares de Estados Unidos, que desde agosto último desplegó una inusual y significativa presencia naval, inicialmente enfocada según la Casa Blanca en combatir el narcotráfico, pero que el chavismo denuncia como una agresión imperial. (ANSA).