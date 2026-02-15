Ministro chino dice que espera un "nuevo nivel" en la relación con Alemania

El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, dijo el sábado al canciller alemán, Friedrich Merz, que Pekín espera llevar sus relaciones bilaterales a un "nuevo nivel", en un encuentro al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En la conferencia, Wang ha buscado presentar a China como un socio confiable y estable para la Unión Europea, en momentos en que el bloque busca reducir su dependencia de Pekín y de un Washington cada vez más imprevisible.

Wang dijo a Merz que China está dispuesta a trabajar con Alemania para llevar su "alianza estratégica general a un nuevo nivel", según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Los dos países han tenido profundos vínculos económicos, pero se han tensado los últimos años por temas como los reclamos de prácticas comerciales injustas y proteccionismo.

Merz estaría preparando una visita a China este mes para discutir temas comerciales.

Wang también dijo esperar que Alemania sea una "fuerza impulsora" de la cooperación entre China y Europa.

El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, visitó Pekín en diciembre para presionar a las autoridades chinas a utilizar su influencia para detener la guerra rusa en Ucrania.