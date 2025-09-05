Ministro confirma la muerte de una ciudadana francesa en funicular de Lisboa

Una mujer francesa está entre los 16 fallecidos en el descarrilamiento de uno de los emblemáticos funiculares de Lisboa esta semana, anunció el viernes el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot.

"Tenemos la confirmación del fallecimiento de una de nuestras compatriotas en el trágico accidente", escribió el ministro en la red social X, sin precisar si la mujer era una de las víctimas del accidente que aún no estaban identificadas o si se trata de la francesa que ya estaba registrada entre los heridos.

"Expresamos todas nuestras condolencias a su familia y seres queridos", agregó el ministro.

El accidente ocurrió el miércoles por la tarde cuando el famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con el Bairro Alto, se salió de la vía, bajó a toda velocidad por la calle y se estrelló contra un edificio.

Según los últimos reportes, 16 personas murieron en el accidente y cinco están gravemente heridas.

Entre los fallecidos, hay cinco portugueses, dos coreanos y un suizo, indicó la fiscalía, que trabaja en la identificación de las víctimas.

