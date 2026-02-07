Ministro danés dice que la situación con EE. UU. respecto a Groenlandia mejoró, pero "la crisis no terminó"

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca afirmó el sábado que se encuentran en una posición mucho mejor que hace unas semanas con respecto al deseo del presidente estadounidense Donald Trump de adquirir Groenlandia, pero subrayó que la crisis no se resolvió.

"La crisis no terminó y todavía no tenemos una solución", declaró el ministro de Exteriores Lars Løkke Rasmussen en una rueda de prensa en Nuuk, capital del territorio autónomo danés, añadiendo que "ahora estamos en una posición mucho mejor en comparación con hace unas semanas".

El ministro añadió que "no hay amenazas sobre la mesa y no hay guerra comercial con Europa".