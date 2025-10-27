Ministro de Asuntos Exteriores chino habla por teléfono con Rubio antes de la reunión Trump-Xi

Pekín, 27 oct (Reuters) - China espera reunirse con Estados Unidos para "preparar interacciones de alto nivel" entre los dos países, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una llamada telefónica el lunes, según un comunicado oficial chino.

El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, mantienen "intercambios de larga data y se respetan mutuamente", dijo Wang, quien calificó la relación de Xi y Trump como "el activo estratégico más valioso en las relaciones entre China y Estados Unidos".

La llamada se produjo antes de una esperada reunión entre Xi y Trump en Corea del Sur esta semana, en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El comunicado chino sobre la llamada del lunes no llegó a confirmar directamente que ambos se reunirían, pero la Casa Blanca ha dicho previamente que lo harán el jueves.

Tras un periodo de relativa calma, las fricciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo se han recrudecido en las últimas semanas. Pekín ha ampliado su control sobre las tierras raras y Washington impuso tasas portuarias adicionales a los buques chinos, lo que ha provocado una oleada de contramedidas mutuas.

Los negociadores comerciales de ambos países se reunieron en Malasia el fin de semana para elaborar un acuerdo comercial marco que los presidentes puedan considerar, en temas como la soja y el TikTok.

"Las relaciones comerciales y económicas entre China y Estados Unidos han experimentado algunos giros", dijo Wang, según el comunicado publicado por su ministerio.

"Las dos partes aclararon sus posiciones y mejoraron el entendimiento" durante las conversaciones comerciales en Kuala Lumpur, agregó.

Las relaciones bilaterales pueden avanzar siempre y cuando ambas partes estén "comprometidas a resolver los conflictos a través del diálogo y abandonen la práctica de ejercer presión a voluntad", añadió Wang.

Trump, de camino a Japón el lunes, dijo que Estados Unidos y China están dispuestos a alcanzar un acuerdo comercial. (Reporte de Xiuhao Chen y Ryan Woo; Edición de Toby Chopra y Hugh Lawson; Editado en español por Daniela Desantis)