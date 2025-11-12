Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil se reúne con Rubio para evaluar negociaciones arancelarias: fuente

BRASILIA, 12 nov (Reuters) - El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, se reunió el miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en las cataratas del Niágara al margen de la reunión del G7, para discutir los avances en las conversaciones arancelarias en curso, dijo una fuente diplomática con conocimiento directo de la conversación.

Según la fuente, que habló bajo condición de anonimato, Vieira dijo a Rubio que Brasil había enviado una propuesta de negociación a Estados Unidos el 4 de noviembre, y subrayó la importancia de avanzar en las negociaciones.

Ambos acordaron programar en breve una reunión en persona para seguir evaluando el estado actual de las negociaciones, añadió la fuente. (Reportaje de Marcela Ayres; Editado en español por Juana Casas)