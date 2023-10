LA HAYA, Holanda (AP) — El ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina dijo a los periodistas el jueves que la autoridad no interferirá con una pesquisa de la Corte Penal Internacional sobre los ataques sorpresa de Hamás del 7 de octubre contra el sur de Israel y apoyará la investigación general de la corte sobre las acciones en los territorios palestinos.

El tribunal de La Haya investiga y procesa a personas por crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, se reunió dos veces con el fiscal jefe Karim Khan durante una visita de dos días a los Países Bajos para conseguir apoyo internacional para una investigación de la CPI.

Cuando los periodistas le preguntaron si apoyará que el tribunal indague los ataques sorpresa de Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel, respondió que la Autoridad Palestina no interferirá con la pesquisa. “No podemos decir ‘investiguen aquí, no investiguen allá’”, dijo al-Maliki.

La corte internacional inició una investigación en 2021 sobre presuntos crímenes en los territorios palestinos, centrándose en las operaciones militares contra milicianos palestinos en la Franja de Gaza y la expansión de los asentamientos judíos en Jerusalén Este y la Cisjordania ocupada.

Khan confirmó la semana pasada que su mandato se extenderá a los palestinos que cometieron crímenes contra israelíes. Aunque impulsada por el último gran conflicto en Gaza, la investigación también puede analizar posibles acusaciones de crímenes de guerra de la actual guerra entre Israel y Hamás.

Israel argumenta que la CPI no tiene jurisdicción en el conflicto porque Palestina no es un Estado soberano independiente. Israel no es parte del tratado que sustenta la corte internacional y no es uno de sus 123 estados miembros.

Después de su visita a la corte, al-Maliki sostuvo que Israel libra una guerra de venganza contra Gaza que violaba el derecho internacional.

“No tiene otro objetivo real que la destrucción total de todos los lugares habitables en Gaza”, subrayó. Israel insiste en que solo ataca objetivos del grupo Hamás, y que los milicianos se esconden detrás de civiles.