Ministro de Asuntos Exteriores sirio viaja a Washington en su primer viaje oficial a la capital de EEUU

DAMASCO, 18 sep

El ministro sirio de Asuntos Exteriores, Asaad al Shibani, tenía previsto llegar a Washington el jueves en su primer viaje oficial a la capital estadounidense desde que los nuevos gobernantes islamistas se hicieron con el poder en Damasco el año pasado, según informaron a Reuters dos fuentes conocedoras de la visita. Durante la visita, la primera de un ministro de Asuntos Exteriores sirio a Washington en más de 25 años, Shibani se reunirá con legisladores estadounidenses para hablar sobre el levantamiento de las sanciones estadounidenses que aún pesan sobre su país, según informó el senador Lindsey Graham a Axios.

La visita se produce después de que algunos altos diplomáticos estadounidenses centrados en Siria fueran cesados abruptamente de sus cargos en medio de un impulso político favorable a Damasco, mientras Washington trata de integrar a sus aliados kurdos sirios de larga data con el Gobierno central del presidente Ahmed al-Sharaa.

Estados Unidos también ha mediado entre Israel y Siria. Sharaa, que visitará Nueva York la próxima semana con motivo de la Asamblea General de la ONU, declaró que las negociaciones para alcanzar un pacto de seguridad con Israel podrían dar resultados "en los próximos días."