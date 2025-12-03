Ministro de Colombia denuncia espionaje a su teléfono con software Pegasus
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, dijo el miércoles que su teléfono fue intervenido con el software espía Pegasus fabricado por la firma israelí NSO, en medio de un escándalo que salpica al organismo de inteligencia.
Benedetti dijo que contrató a un investigador privado para determinar si su celular había sido infectado con un software malicioso. "Muestra ese estudio que está inserto Pegasus", dijo en entrevista con la W Radio.
El presidente de izquierda, Gustavo Petro denunció la compra de Pegasus por parte de su antecesor Iván Duque (2018-2022), pero los organismos de seguridad no han determinado qué entidad alberga su infraestructura.
vd/lv/val
