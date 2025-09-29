Ministro de Defensa alemán insta a la UE a suavizar la normativa del sector de defensa

VARSOVIA, 29 sep (Reuters) -

Tras un fin de semana de intensos bombardeos rusos sobre Ucrania, el ministro de Defensa alemán

, Boris Pistorius, pidió el lunes que la Unión Europea proporcione un marco regulador mucho más flexible para el sector de la defensa europeo.

"Todos tenemos que prestar un apoyo sostenible a Ucrania, con más resistencia y contundencia que en los últimos meses", dijo Pistorius en el Foro de Seguridad de Varsovia.

Los sectores de defensa europeo y ucraniano deben colaborar de forma más estrecha y eficaz y la Unión Europea debe respaldarlos proporcionando un marco normativo mucho más flexible para la industria de defensa de la Unión Europea.

Pistorius también afirmó que la OTAN debe europeizarse para seguir siendo transatlántica. "Es lo que hace falta para que nuestro continente siga entero, libre y en paz". (Información de Kirsti Knolle; edición de Miranda Murray; edición en español de Jorge Ollero Castela)