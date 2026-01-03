Ministro de Defensa de Venezuela dice que ataques de EEUU alcanzaron zonas civiles, levantan datos de muertos y heridos

CARACAS, 3 ene (Reuters) - El ministro de la Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, dijo que algunos ataques la madrugada del sábado alcanzaron zonas civiles.

El funcionario agregó que levantan información de personas muertas y heridos, tras rechazar la presencia de tropas extranjeras y que el país resistirá.

"Hasta el momento la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y Miranda, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros", dijo el ministro en un mensaje divulgado en su cuenta en la red social Telegram. "Estamos levantando la información de heridos, muertes", agregó. (Reporte de Reuters)