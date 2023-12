El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha afirmado este jueves ante el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en Tel Aviv que costará "más de unos meses" acabar con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Hamás es una organización terrorista que se ha construido durante una década para combatir a Israel y han desarrollado infraestructuras sobre y bajo tierra. No será fácil destruirles", ha aseverado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Gallant ha expresado ante Sullivan su gratitud por el apoyo que Estados Unidos brinda a Israel, incluyendo sus esfuerzos para liberar a los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza, un enclave controlado por el grupo islamista.

"Estados Unidos e Israel comparten intereses comunes, valores comunes y, en esta guerra, objetivos comunes. Esto es importante para el Estado de israel y es esencial para el resto de la región", ha indicado el titular de Defensa israelí.

Gallant y Sullivan han dialogado este jueves sobre las operaciones militares en Gaza, así como sobre las tensiones en el norte de Israel con respecto a las actividades del partido-milicia chií libanés Hezbolá y las acciones de sus aliados en Yemen, Irak y Siria.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se ha citado previamente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Sullivan tiene previsto participar más tarde en una reunión con el gabinete de guerra y tendrá también un encuentro con el presidente de Israel, Isaac Herzog, el viernes.

Tras la reunión con Sullivan, Netanyahu --quien se ha citado este mismo jueves también con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja Mirjana Spoljaric-- ha resaltado en un vídeo que Israel continuará luchando contra Hamás "hasta la victoria".

"Les dije a nuestros amigos estadounidenses: Nuestros heroicos militares no han caído en vano. Con el profundo dolor de su caída, estamos más decididos que nunca a seguir luchando hasta que Hamas sea eliminado: hasta la victoria absoluta", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que el retorno de todos los rehenes retenidos por Hamás sigue siendo un objetivo clave. "No hemos descartado ese objetivo ni por un momento", ha sentenciado, según ha recogido la cadena estadounidense CNN.