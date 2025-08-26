Ministro de Defensa israelí contra Lula: "Es un antisemita"

En el texto, Katz ataca a Lula por retirar a Brasil de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

"Cuando el presidente brasileño, Lula, faltó el respeto a la memoria del Holocausto durante mi mandato como ministro de Relaciones Exteriores, lo declaré persona non grata en Israel hasta que se disculpó", escribió Katz.

"Ahora ha revelado su verdadera naturaleza como un antisemita declarado y partidario de Hamás al retirar a Brasil del organismo internacional creado para combatir el antisemitismo y el odio contra Israel (IHRA), colocando al país junto a regímenes como Irán, que niega abiertamente el Holocausto y amenaza con destruir el Estado de Israel".

"Como ministro de Defensa, afirmo: podremos defendernos del eje del mal del islamismo radical, incluso sin la ayuda de Lula y sus aliados", enfatizó Katz. "Es una vergüenza para el maravilloso pueblo brasileño y para los numerosos amigos de Israel en Brasil que este sea su presidente. Se avecinan mejores días para las relaciones entre nuestros países", concluyó.

(ANSA).