Ministro de Defensa israelí dice que "Gaza está en llamas" tras intensos bombardeos

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el martes que Gaza está "en llamas" y advirtió que su país no cederá en su ofensiva, después de que testigos informaran a la AFP de fuertes bombardeos en ese territorio palestino devastado por la guerra.

"Gaza está en llamas. Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) están atacando con mano dura las infraestructuras terroristas, y los soldados (...) están luchando valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas. No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión", aseguró Katz en la red social X.

