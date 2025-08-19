Ministro de Defensa japonés visita Turquía para hablar sobre cooperación y drones

ANKARA, 19 ago (Reuters) -

El ministro de Defensa de Japón mantendrá conversaciones en Turquía el martes sobre cooperación en la industria de defensa, incluido el posible suministro de drones de fabricación turca, a medida que Tokio amplía el papel de los sistemas no tripulados en sus fuerzas armadas, informó una fuente diplomática.

Nakatani es el primer ministro de Defensa japonés que realiza un viaje oficial de este tipo a Turquía, país miembro de la OTAN que desea ampliar sus lazos económicos y de otro tipo más allá de Europa y Oriente Medio. Turquía y Japón son aliados de Estados Unidos.

Se espera que Nakatani y el ministro de Defensa turco, Yasar Güler, "discutan formas de ampliar la cooperación en materia de equipos y tecnología de defensa e intercambien puntos de vista sobre la evolución de la región", declaró la fuente diplomática en Ankara.

También pretenden aumentar los contactos entre las Fuerzas Armadas turcas y las Fuerzas de Autodefensa japonesas a nivel de unidad, añadió la fuente. Nakatani también tiene previsto visitar Estambul el miércoles.

Los Ministerios de Defensa turco y japonés no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Durante la visita, Nakatani visitará empresas e instalaciones de defensa turcas, entre ellas Turkish Aerospace Industries (TAI), los astilleros de la Armada y el fabricante de aviones no tripulados Baykar, según una fuente del sector.

Empresas respaldadas por Turquía han suministrado drones a varios países, entre ellos Ucrania, mientras que Japón se prepara para ampliar el uso de vehículos aéreos no tripulados en sus fuerzas terrestres, aéreas y navales.

Japón está considerando los drones turcos entre las posibles opciones como parte de este esfuerzo, dijo la fuente diplomática.

Tanto Turquía como Japón han condenado la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, aunque Ankara ha mantenido relaciones cordiales con Moscú y no se ha sumado a las sanciones económicas occidentales en su contra.

La visita de Nakatani a Turquía forma parte de una gira regional del 17 al 22 de agosto que también incluye escalas en Yibuti y Jordania. (Información de Ece Toksabay en Ankara y Timothy Kelly en Tokio; edición de Gareth Jones; editado en español por Irene Martínez)