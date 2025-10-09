Ministro de Economía argentino regresa al país tras reuniones con Tesoro estadounidense y FMI: fuente oficial

BUENOS AIRES, 9 oct (Reuters) - El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, emprenderá este jueves su regreso al país desde Washington luego de mantener reuniones clave con funcionarios del Tesoro de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo a Reuters una fuente oficial.

"Vuelve hoy (jueves). Llega mañana (viernes)", señaló una portavoz sin dar más detalles.

Argentina busca apoyo monetario del Tesoro estadounidense y busca reformular el programa vigente con el FMI, en momentos en que la economía del país austral se encuentra presionada por temores políticos y económicos a semanas de una clave elección legislativa.

Caputo arribó el sábado pasado a Washington, donde mantuvo reuniones con Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Donald Trump, y Kristalina Georgieva, la titular del FMI.

El funcionario del presidente libertario Javier Milei viajó junto al viceministro José Luis Daza, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)