Ministro de economía de argentina viaja a eeuu para reunirse con fmi, bancos, tesoro: embajador argüello

BUENOS AIRES, 18 ago (Reuters) - El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, viajará en los primeros días de septiembre a Estados Unidos para mantener diversas reuniones, dijo el jueves el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello.

"Vamos a recibir en los primeros días de septiembre la visita del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, que va a tener reuniones no solamente con el FMI, sino con autoridades del Tesoro, la Casa Blanca, bancos multinacionales", señaló Argüello en un discurso en el Council of the Americas en Buenos Aires.

Massa, quien asumió a principios de agosto, se reunirá con el FMI en momentos en que el organismo estará realizando una nueva revisión del programa acordado con Argentina en marzo por 44.000 millones de dólares.

El presidente Alberto Fernández también viajará a Estados Unidos para participar de la Asamblea anual de la Organización de las Naciones Unidas, agregó Argüello.

"Promediando el mes (de septiembre) está por confirmarse la fecha de la invitación que el presidente (Joe) Biden le formulara para visitar la Casa Blanca", agregó en referencia a la reunión prevista para el 26 de julio pasado, que debió suspenderse tras confirmarse el contagio de COVID-19 del presidente estadounidense.

Argüello sostuvo que Argentina debe trabajar para aumentar sus exportaciones a Estados Unidos, que al momento representan solo el 0,2% del total de sus importaciones.

