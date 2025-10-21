Ministro de Economía sirio espera que se levanten las sanciones de EEUU en los próximos meses

LONDRES, 21 oct (Reuters) -

Siria espera que las sanciones de Estados Unidos contra el país se levanten formalmente en los próximos meses, dijo el martes a Reuters el ministro de Economía del país, Mohaad Nidal al-Shaar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó levantar la mayoría de las sanciones al país en mayo tras reunirse con el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, pero la Ley César de Protección Civil de Siria de 2019 que las autoriza sigue vigente.

"Tenemos que hacer algo de presión y algo de 'lobby' para continuar con este camino que comenzó en la dirección correcta, y esperamos que este año el proyecto de ley llegue al presidente y, con suerte, lo firme", dijo al-Sha al margen de una conferencia en Londres.

"Y una vez que eso ocurra, entonces estaremos libres de sanciones", añadió.

También dijo que el Gobierno planeaba introducir una nueva moneda tal vez a principios del próximo año. "Estamos consultando con muchas entidades, organizaciones internacionales, expertos, y finalmente llegará muy pronto", dijo al-Sharaa.

(Información de Marc Jones, redacción de Karin Strohecker, edición de Amanda Cooper; edición en español de Paula Villalba)