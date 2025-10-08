Ministro de Ecuador dice que indígenas que protestan intentaron asesinar al presidente Noboa

El sector indígena de Ecuador intentó asesinar al presidente Daniel Noboa, cuyo vehículo fue atacado el martes presuntamente a balazos durante una protesta contra el gobierno, dijo el miércoles el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

"El nivel de agresión con el que se atacó la caravana denota que esto fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo en contra del primer mandatario", manifestó el funcionario al canal Teleamazonas.

El martes en el sur andino de Ecuador, unos 500 manifestantes atacaron a la caravana en la que viajaba Noboa, quien resultó ileso, según la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. "Hay signos de bala en el carro del presidente", dijo ese día la funcionaria.

sp/val