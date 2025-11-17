Ministro de Energía kazajo dice que el Gobierno no está hablando con Lukoil sobre compra de activos locales

ASTANA, 17 nov (Reuters) - El Gobierno de Kazajistán no mantiene conversaciones con la petrolera rusa Lukoil para la compra de sus activos en Kazajistán, dijo el lunes el ministro de Energía, Yerlan Akkenzhenov.

Anteriormente, los medios de comunicación estatales rusos habían citado al director de la compañía estatal kazaja de petróleo y gas KazMunayGas diciendo que la firma estaba en conversaciones sobre los activos de Lukoil en Kazajistán.

El grupo petrolero ruso tiene participaciones en los yacimientos kazajos de Karachaganak y Tengiz, así como en el Consorcio del Oleoducto del Caspio, que transporta la mayor parte del petróleo kazajo al puerto ruso de Novorosíisk para su exportación.

"El Gobierno no está negociando la compra de activos de Lukoil", dijo Akkenzhenov a la prensa.

El mes pasado, Estados Unidos sancionó a Lukoil en respuesta, según Washington, a la lentitud de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. La medida ha obligado a la petrolera a deshacerse de sus activos en el extranjero.

"En cuanto a las negociaciones sobre los activos de Lukoil, la cuestión se ha pospuesto hasta mediados de diciembre, si no me equivoco", dijo Akkenzhenov. Los proyectos energéticos kazajos en los que Lukoil tiene participaciones siguen funcionando con normalidad, añadió.

Kazajistán, gran productor de energía, representa en torno al 2% del suministro mundial diario de petróleo. (Reporte de Tamara Vaal; Escribe de Felix Light; Editado en Español por Ricardo Figueroa)