Ministro de Exteriores de China dice a su par israelí que deben cesar los ataques contra Irán

PEKÍN, 3 mar (Reuters) -

China se opone a los ataques militares lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán y exige el cese inmediato de las hostilidades,

dijo el martes el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, a su par israelí, Gideon Saar, según informó su ministerio.

"La fuerza no puede resolver realmente los problemas; al contrario, a menudo crea otros nuevos y deja graves consecuencias a largo plazo. El verdadero valor del poder militar no reside en el campo de batalla, sino en la prevención de la guerra", dijo Wang a Saar en una llamada telefónica, de acuerdo a su cartera.

El martes ocurrieron explosiones en Teherán y Beirut, y los mercados financieros de todo el mundo se desplomaron ante la perspectiva de una interrupción prolongada del suministro energético mundial debido a la guerra aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Wang dijo a Saar que China cree en la resolución de los problemas internacionales y regionales a través del diálogo y la negociación, y que seguirá desempeñando un papel constructivo para aliviar la situación.

La llamada del martes sigue a tres llamadas que el máximo diplomático chino mantuvo el lunes con los ministros de Asuntos Exteriores de Irán, Omán y Francia, en las que instó a los países del golfo a unirse para oponerse a la injerencia externa.

Wang también habló el domingo con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, sobre la crisis de Irán.

Sin embargo, Wang no ha hablado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado, en los que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, junto con otros altos cargos iraníes.

(Reporte de Shi Bu, Yukun Zhang y Ryan Woo. Edición en Español de Manuel Farías)