Ministro de Exteriores de EAU pide a Netanyahu poner fin a guerra de Gaza en reunión en Nueva York

27 sep (Reuters) - El ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdulá bin Zayed, subrayó la necesidad urgente de poner fin a la guerra de Gaza durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, informó el sábado la agencia de noticias estatal emiratí WAM.

Es la primera reunión de Netanyahu con un alto cargo árabe desde el ataque israelí del 9 de septiembre contra dirigentes de Hamás en Qatar, que fue condenado por EAU, que protestó convocando al embajador adjunto de Israel.

EAU, uno de los principales productores de petróleo y centro regional de comercio e intercambio, con influencia diplomática en todo Oriente Medio, firmó en 2020 un acuerdo de normalización con Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham, con la mediación de Estados Unidos, que allanó el camino para estrechar los lazos económicos y de seguridad, incluida la cooperación en materia de defensa.

Los Acuerdos de Abraham, negociados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer mandato, supusieron la normalización de las relaciones diplomáticas entre EAU, Baréin y Marruecos con Israel.

El jeque Abdulá reiteró el "compromiso inquebrantable de EAU con el apoyo de todas las iniciativas destinadas a lograr una paz integral basada en la solución de dos Estados, de una manera que satisfaga las aspiraciones de los pueblos palestino e israelí", dijo WAM.

Más temprano en el mes, EAU advirtió a Israel de que la anexión de la Cisjordania ocupada constituiría una "línea roja" para Abu Dabi que socavaría gravemente el espíritu de los Acuerdos de Abraham.

Varias fuentes dijeron a Reuters que Abu Dabi podría rebajar sus lazos diplomáticos con Israel si el gobierno de Netanyahu se anexiona parte o la totalidad de la Cisjordania ocupada.

Las principales naciones occidentales, entre ellas Francia, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, reconocieron el domingo un Estado palestino en una medida nacida de la frustración por la guerra de Gaza y destinada a promover una solución de dos Estados, lo que provocó una furibunda respuesta de Israel.

(Reporte de Muhammad Al Gebaly; editado en español por Carlos Serrano)