Ministro de Exteriores de Irán dice que se han logrado avances en negociaciones nucleares con EEUU en Ginebra

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 17 feb (Reuters) -

Irán y Estados Unidos llegaron a un entendimiento sobre los principales "principios rectores" en la segunda ronda de negociaciones nucleares celebrada el martes en Ginebra, pero aún queda trabajo por hacer, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi.

El progreso no significa que se vaya a alcanzar un acuerdo pronto, pero se ha iniciado el camino, aseguró a medios de comunicación iraníes tras la conclusión de las conversaciones.

La prensa estatal iraní había informado previamente que Irán cerraría temporalmente parte del estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro mundial de petróleo, mientras mantenía conversaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos, que ha enviado una fuerza de combate a la región del golfo para presionar a la república islámica a que haga concesiones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que un "cambio de régimen" en Teherán podría ser lo mejor que podría ocurrir, mientras que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, dijo el martes que cualquier intento de Washington de derrocar a su gobierno fracasaría.

Justo cuando comenzaban las conversaciones en Ginebra, los medios estatales iraníes informaron que algunas partes del estratégico estrecho permanecerían cerradas durante unas horas por "precauciones de seguridad", mientras la Guardia Revolucionaria iraní, unidad de élite del país, realizaba maniobras militares en la zona.

Teherán ha amenazado en el pasado con cerrar el estrecho al tráfico comercial si es atacado, una medida que estrangularía una quinta parte del flujo mundial de petróleo y haría subir los precios del crudo.

Junto a Araqchi, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner participaron en las conversaciones de Ginebra, que fueron mediadas por Omán, informó a Reuters una fuente conocedora del asunto.

