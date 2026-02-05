Ministro de Exteriores de Irán viaja a Mascate para mantener conversaciones nucleares con EEUU

5 feb (Reuters) - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, partió hacia la capital de Omán, Mascate, al frente de una delegación diplomática para las conversaciones nucleares con Estados Unidos que se celebrarán el viernes, informó el portavoz del ministerio.

Estados Unidos e Irán han acordado celebrar conversaciones en Omán el viernes, según informaron funcionarios de ambas partes, a pesar de que siguen en desacuerdo sobre la insistencia de Washington en que las negociaciones deben incluir el arsenal de misiles de Teherán y la promesa de Irán de discutir únicamente su programa nuclear.

Irán participará en las conversaciones "con autoridad y con el objetivo de alcanzar un acuerdo justo, mutuamente aceptable y digno sobre la cuestión nuclear", dijo el jueves el portavoz Esmail Baghaei.

"Esperamos que la parte estadounidense también participe en este proceso con responsabilidad, realismo y seriedad", añadió Baghaei.

El delicado esfuerzo diplomático se da en un momento de gran tensión, ya que Estados Unidos está aumentando sus fuerzas en Oriente Medio y los actores regionales tratan de evitar un enfrentamiento militar que muchos temen que pueda degenerar en una guerra más amplia. (Reporte de Parisa Hafezi, Yomna Ehab y Enas Alashray; edición de Susan Fenton y Gareth Jones. Editado en español por Natalia Ramos)