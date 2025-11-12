Ministro de Exteriores de Ucrania pide apoyo al G7 mientras Rusia ataca red eléctrica

NIAGARA-ON-THE-LAKE, Ontario, Canadá (AP) — Los principales diplomáticos del Grupo de los Siete países más industrializados se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania el miércoles mientras Kiev intenta defenderse de los ataques aéreos rusos que han provocado apagones en todo el país.

Ucrania debe superar un "invierno muy difícil, muy duro", afirmó Andriy Sybiha al inicio de una reunión sobre Ucrania y la cooperación en defensa.

"Necesitamos el apoyo de nuestros socios", expresó Sybiha en el encuentro al que asistieron el secretario de Estado Marco Rubio y sus homólogos. "Tenemos que avanzar para presionar a Rusia, para aumentar el costo de la agresión, para Rusia, para (el presidente ruso Vladímir) Putin, para terminar esta guerra".

Canadá anunció más sanciones contra Rusia y el Reino Unido un día antes prometió dinero para la infraestructura energética de Ucrania. Rubio no hizo anuncios inmediatos sobre nuevas iniciativas de Estados Unidos, pero declaró en las redes sociales que la reunión profundizó en formas "de fortalecer la defensa de Ucrania y encontrar un fin a este sangriento conflicto".

"Estados Unidos sigue firme en trabajar con nuestros socios para alentar a Rusia a buscar la diplomacia y comprometerse directamente con Ucrania para una paz duradera y sostenible", publicó en X.

El apoyo estadounidense a Ucrania bajo el presidente republicano Donald Trump y su relación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy han sido erráticos y marcados por cambios repetidos durante los esfuerzos fallidos para reunir a Zelenskyy y Putin para acordar un acuerdo de paz.

Las transferencias de armas de Estados Unidos a Ucrania han fluctuado. Trump a veces dice que Ucrania deberá ceder territorio que Rusia ha ocupado, a veces dice que Ucrania es capaz de recuperar esas áreas, y otras veces duda que Ucrania pueda ganar.

Las conversaciones sobre Ucrania fueron parte de la reunión del G7 que la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, está organizando en el sur de Ontario mientras aumentan las tensiones con Estados Unidos sobre el gasto en defensa, el comercio y la situación en Gaza y los esfuerzos de paz entre Rusia y Ucrania.

"Estamos haciendo todo lo necesario para apoyar a Ucrania", indicó Anand.

Zelenskyy ha dicho que quiere ordenar 25 sistemas de defensa aérea Patriot de Estados Unidos. Los ataques con misiles y drones rusos en la red eléctrica han coincidido con los esfuerzos de Ucrania para contener un avance ruso en el campo de batalla dirigido a capturar la fortaleza oriental de Pokrovsk.

Las nuevas sanciones canadienses contra Rusia apuntan a 13 personas y 11 entidades, incluidas varias involucradas en el desarrollo y despliegue del programa de drones de Moscú.

"Aquellos que permiten la guerra de Rusia enfrentarán consecuencias", manifestó Anand.

Gran Bretaña dice que enviará 13 millones de libras (US$17 millones) para ayudar a reparar la infraestructura energética de Ucrania. El dinero se destinará a reparaciones de suministros de energía, calefacción y agua y apoyo humanitario para los ucranianos.

La secretaria de exteriores británica Yvette Cooper, quien hizo el anuncio antes de la reunión, señaló que Putin "está tratando de sumir a Ucrania en la oscuridad y el frío a medida que se acerca el invierno", pero el apoyo británico ayudará a mantener las luces y la calefacción encendidas.

Canadá hizo recientemente un anuncio similar.

La reunión de dos días en Niagara-on-the-Lake, cerca de la frontera con Estados Unidos, se produce después de que Trump suspendiera las conversaciones comerciales con Canadá porque el gobierno provincial de Ontario lanzó un anuncio anti-arancelario que lo molestó. Eso siguió a una primavera de acritud, que desde entonces ha disminuido, sobre la insistencia del presidente de que Canadá debería convertirse en el estado 51 de Estados Unidos.

Anand se reunió con Rubio, pero señaló anteriormente que un ministro diferente lidera el tema comercial, y ninguno de los diplomáticos respondió cuando se les preguntó sobre la reanudación de las conversaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos. Trump ha dado mayor prioridad a abordar sus quejas con las políticas comerciales de otras naciones que a la colaboración con los aliados del G7.

Rubio tuvo breves conversaciones con Cooper, Subrahmanyam Jaishankar de India y Cho Hyun de Corea del Sur. El Departamento de Estado no hizo comentarios inmediatos sobre el contenido de esas discusiones.

El G7 está compuesto por Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Japón. Anand también invitó a los ministros de Relaciones Exteriores de Australia, Brasil, India, Arabia Saudí, México, Corea del Sur, Sudáfrica y Ucrania a la reunión, que comenzó el martes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.