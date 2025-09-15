LA NACION

Ministro de Exteriores israelí vuelve a cargar contra Sánchez por "antisemita" y "mentiroso"

El ministro de Exteriores israelí vuelve a cargar contra Sánchez por "antisemita" y "mentiroso"

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
In this handout photograph released by La Moncloa on August 28, 2024 Spanish Prime Minister Pedro Sanchez talks next to members of Spain's Guardia Civil based in The Gambia upon his visit at the port of Banjul. Spain's left-wing government is grappling with a major upsurge in migrant arrivals, notably in the Canary Islands. The rising numbers have prompted Prime Minister Pedro Sanchez's latest diplomatic foray into West Africa where on August 27 he begins a three-day visit to the main countries concerned: Mauritania, The Gambia and Senegal. (Photo by Fernando CALVO / LA MONCLOA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / LA MONCLOA " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Ministro de Exteriores israelí vuelve a cargar contra Sánchez por "antisemita" y "mentiroso"FERNANDO CALVO - LA MONCLOA

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha tachado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "antisemita" y "mentiroso" por reclamar la expulsión de Israel de competiciones deportivas internacionales como represalia por la "invasión" de la Franja de Gaza. "¿Israel invadió Gaza el 7 de octubre o fue el estado terrorista Hamás el que invadió Israel y cometió la peor masacre contra judíos desde el Holocausto?", ha planteado Saar en un mensaje en redes sociales. Para el jefe de la diplomacia israelí, "Sánchez y su gobierno comunista son antisemitas y enemigos de la verdad".

El ministro de Exteriores de Israel ha lanzado en estos últimos días varias críticas directas contra Sánchez, a quien el domingo acusó de "animar" a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta ciclista, que considera una "vergüenza" para España.

El presidente del Gobierno, sin embargo, ha reiterado este lunes que la posición del Ejecutivo es "clara y rotunda" en relación al conflicto y ha equiparado las acciones de Rusia con las de Israel. "Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más", ha reclamado.

LA NACION
Más leídas
  1. Una tensión que salió a la superficie
    1

    Una tensión que salió a la superficie

  2. Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno
    2

    “Parece un chiste”: Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno

  3. El elogio de Barbie Simons al físico de Colapinto que descolocó en vivo a Pampita
    3

    Barbie Simons elogió el físico de Franco Colapinto y Pampita tuvo una desopilante reacción: “Es un bebé”

  4. ¿Se viene un freno? ¿Qué podría pasar con los precios?
    4

    Los precios de los departamentos: ¿pueden bajar?

Cargando banners ...