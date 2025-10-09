Ministro de extrema derecha de Israel dice que no votará a favor del acuerdo sobre Gaza
El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, dijo este jueves que se opone
El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, dijo este jueves que se opone al acuerdo de alto el fuego en Gaza alcanzado entre Israel y Hamás, y advirtió que no votará a favor de su aplicación en el gabinete.
"Existe un miedo inmenso a las consecuencias de vaciar las cárceles y liberar a la próxima generación de líderes terroristas que harán todo lo posible por seguir derramando ríos de sangre judía aquí, Dios no lo quiera", dijo Smotrich en la red social X, en referencia al canje de rehenes y prisioneros previsto en el pacto.
"Solo por esta razón, no podemos unirnos a celebraciones miopes ni votar a favor del acuerdo", aseguró.
