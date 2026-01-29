Ministro de Finanzas de Brasil afirma que recorte de tasas contribuirá a mejorar trayectoria de deuda

Brasil, 29 ene (Reuters) - El ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, afirmó el jueves que el anuncio del banco central de que comenzará a recortar las tasas de interés en su próxima reunión de marzo contribuirá a mejorar la trayectoria de la deuda pública del país.

En una entrevista con el medio de comunicación Metropoles, Haddad afirmó que el reciente aumento de la deuda pública no tiene nada que ver con el déficit primario del Gobierno.

El costo del servicio de la deuda de Brasil está estrechamente vinculado a la tasa de interés de referencia Selic, por lo que los costos de financiamiento aumentan cuando sube la tasa clave, explicó el ministro. (Reportaje de Marcela Ayres; edición de Gabriel Araujo.)