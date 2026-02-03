Ministro de Finanzas de Brasil dice que sugirió a Cavalcanti y Mello para puestos en banco central

Por Marcela Ayres

BRASILIA, 3 feb (Reuters) - El ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, dijo el martes que recomendó a los economistas Tiago Cavalcanti ⁠y Guilherme Mello al presidente Luiz ⁠Inácio Lula da Silva para ocupar puestos en la junta directiva del banco central.

En una entrevista con BandNews, Haddad dijo que ambos eran "éticamente irreprochables", pero subrayó que ⁠Lula no ‌había tomado una ​decisión definitiva ni había invitado a nadie a ocupar los puestos.

Desde principios de enero, el banco central ​tiene vacantes dos de los nueve puestos de su comité de fijación de tasas de interés: ‌uno responsable de la política económica, una función considerada clave ‌para los estudios técnicos que sustentan las decisiones ​sobre los tipos, y otro que supervisa la organización del sistema financiero.

Haddad no especificó a qué puesto se refería cada recomendación.

Mello es doctor en Economía por la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), considerada por muchos como un centro de pensamiento económico heterodoxo en Brasil, y actualmente ocupa el cargo de secretario de Política Económica de Haddad.

En los últimos días, los inversores han expresado su preocupación por que el posible nombramiento de Mello pueda inclinar la política monetaria hacia una dirección ⁠más política, tras las informaciones aparecidas en los medios de comunicación de que Haddad lo había propuesto para un cargo en el ​banco central.

Los operadores dijeron el lunes a Reuters que las informaciones habían provocado una fuerte subida de las tasas de interés a largo plazo, lo que había acentuado la curva de rendimiento en la mayor economía de América Latina.

Por su parte, Cavalcanti es profesor de la Universidad de Cambridge y doctor en Economía por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

Haddad elogió a ambos candidatos y rechazó las críticas del mercado a Mello, ⁠afirmando que el secretario había pronosticado correctamente múltiples indicadores en los últimos años. Calificó a Cavalcanti como "una gran estrella ​brasileña" en el ámbito de la economía en el extranjero.

FUTURO POLÍTICO

Haddad, que ya había anunciado su intención de abandonar el Ministerio de Finanzas este mes, reconoció que ha estado discutiendo con Lula la posibilidad de presentarse a gobernador del estado de ‍São Paulo.

Sin embargo, afirmó que lo que más desea es participar en la campaña de reelección de Lula. "Es lo que creo que puedo hacer mejor", dijo Haddad.

Muchos miembros del Partido de los Trabajadores, de izquierda, consideran que la carrera por la gobernación del estado más rico y poblado de Brasil es una plataforma clave para la candidatura del presidente a ​un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones de octubre.

En 2022, Haddad se presentó a gobernador, pero perdió frente al candidato de derecha Tarcisio de Freitas, que actualmente cuenta con una amplia ventaja en las encuestas de opinión.