Ministro de Finanzas griego elegido presidente del Eurogrupo

ATENAS (AP) — El ministro de Finanzas de Grecia fue elegido el jueves como presidente del Eurogrupo, un movimiento que habría sido impensable hace solo 10 años, cuando el país estaba en medio de una profunda crisis financiera que casi lo llevó a ser expulsado de la eurozona por completo.

El ministro Kyriakos Pierrakakis fue elegido presidente del Eurogrupo, el organismo informal de ministros de finanzas de los 20 miembros de la Unión Europea que utilizan el euro como moneda común. Se reúne regularmente para discutir y coordinar políticas económicas en los países de la zona euro y, como tal, ejerce un poder significativo en la configuración de la política financiera de cada país. Las palabras del presidente del Eurogrupo, estrechamente vigiladas.

"Hoy es un día de orgullo para el país, para el gobierno y para todos los ciudadanos", afirmó el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis en un comunicado felicitando a Pierrakakis. La elección, dijo Mitsotakis, es "el reconocimiento más enfático del curso positivo de nuestro país... exactamente una década desde que el país se encontró al borde del abismo, con bancos cerrados y cerca de salir del euro".

Grecia, "la antigua 'oveja negra', ahora asciende a la cima del consejo financiero de los países más desarrollados del continente. Y todo esto es gracias a los sacrificios de nuestros compatriotas", expresó Mitsotakis.

Pierrakakis, de 42 años, es visto como una estrella en ascenso en el partido gobernante de centroderecha Nueva Democracia de Grecia. Asumió el cargo en marzo después de servir durante unos dos años como ministro de Educación. A Pierrakakis se le atribuye la introducción de reformas radicales para reducir la burocracia y llevar muchos servicios públicos griegos en línea durante su mandato como ministro de gobernanza digital en 2019-2023.

Crisis financiera

Durante la crisis financiera de Grecia, que comenzó a finales de 2009, una sucesión de presidentes del Eurogrupo visitaba Atenas para reuniones y cada declaración era cuidadosamente analizada en busca de cualquier indicio sobre el destino del país.

En un controvertido encuentro en enero de 2015, poco después de la elección de un nuevo gobierno de izquierda en Grecia, el presidente del Eurogrupo en ese momento, el ministro de Finanzas holandés Jeroen Dijsselbloem, se enfrentó con su extravagante homólogo griego, Yanis Varoufakis.

Después de una tensa conferencia de prensa durante la cual Varoufakis había dicho que el nuevo gobierno no tenía intención de negociar con los prestamistas del país, Dijsselbloem susurró algo a Varoufakis mientras los dos hombres se daban la mano, con el rostro de Varoufakis visiblemente decaído. Han surgido especulaciones sobre qué exactamente dijo Dijsselbloem, pero el intercambio destacó las tensas relaciones de Grecia con sus acreedores y el Eurogrupo.

Años de despilfarro fiscal vieron a Grecia excluida de recaudar fondos en el mercado internacional de bonos por tasas de interés altísimas, dejándola dependiendo de miles de millones de euros de tres rescates internacionales, supervisados por lo que se conoció como la troika: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea.

Los rescates vinieron con condiciones. Se impusieron profundas reformas de austeridad, y los griegos sintieron el dolor. La economía del país se contrajo en una cuarta parte, llevándola a una depresión. El desempleo se disparó al 28% de la fuerza laboral en 2013, con el desempleo juvenil alcanzando casi el 60%. Los salarios y las pensiones fueron recortados, la falta de vivienda creció y las protestas masivas violentas se convirtieron en la norma en las calles de Atenas.

En junio de 2015, Grecia estuvo al borde de ser expulsada de la eurozona por completo. En un intento por evitar una corrida bancaria, el gobierno impuso controles de capital, introduciendo límites estrictos al acceso de las personas a sus cuentas bancarias, racionando los retiros de cajeros automáticos y limitando los flujos de dinero.

Días después, Grecia se convirtió en la primera nación desarrollada en incumplir sus deudas con el Fondo Monetario Internacional, al no pagar un préstamo de US$1.800 millones. Las restricciones bancarias solo se levantarían por completo en 2019.

De desastre a éxito

Una década después, el paria financiero de Europa se ha convertido en uno de sus mejores ejecutores presupuestarios. Todas las principales agencias de calificación han restaurado sus bonos a grado de inversión, y Grecia fue solo uno de los seis estados miembros de la UE en 2024 en haber registrado un superávit presupuestario. Este año, los ingresos del gobierno han superado las expectativas hasta agosto. La economía ha funcionado lo suficientemente bien como para que el primer ministro anunciara un paquete de recortes de impuestos de €1.600 millones (US$1.880 millones) en septiembre.

Pero no todo es un camino de rosas. El país aún enfrenta desafíos financieros, con muchos griegos luchando bajo un costo de vida creciente. Los agricultores en protesta están bloqueando actualmente las carreteras en todo el país, enojados por los altos costos de producción y los bajos precios mayoristas de sus productos, así como por los retrasos en el pago de subsidios respaldados por la UE tras un escándalo de corrupción.

Pierrakakis ganó la presidencia del Eurogrupo sobre el ministro de Finanzas belga Vincent Van Peteghem. Tomará el relevo del ministro de Finanzas chipriota Makis Keravnos, quien estaba sirviendo como presidente interino del Eurogrupo tras la renuncia del irlandés Paschal Donohoe en noviembre para unirse al Banco Mundial. Su mandato de dos años y medio comienza el viernes, y la primera reunión del Eurogrupo bajo su presidencia ha sido programada para el 19 de enero.

Lorne Cook en Bruselas contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.