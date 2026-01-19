Ministro de Finanzas nomina al croata Vujcic para la vicepresidencia del Banco Central Europeo

Los ministros de Finanzas de la eurozona nominaron el lunes al croata Boris Vujcic para suceder al español Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).

Vujcic, de 61 años, preside el Banco Nacional de Croacia, cargo que ocupa desde 2012 y también lideró la adhesión croata a la zona de la moneda única en 2023, que actualmente integran 21 países.

El Eurogrupo "acordó hoy respaldar a Boris Vujcic, gobernador del Banco Nacional de Croacia, para la próxima vacante de vicepresidente del BCE", declaró el presidente del grupo de ministros de Finanzas de la eurozona, Kyriakos Pierrakakis.

El español De Guindos finalizará su mandato en la institución con sede en Fráncfort en mayo.

Los 27 líderes de la UE deben dar luz verde a su nominación tras consultar con el Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno del BCE.