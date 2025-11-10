Ministro de Hacienda brasileño dice que hay margen para bajar tasas

BRASILIA, 10 nov (Reuters) - El ministro de Hacienda de Brasil dijo el lunes que hay margen para bajar los tipos de interés, después de que el banco central mantuviera la semana pasada sin cambios los costos de endeudamiento por tercera reunión consecutiva.

"Hay margen para bajar las tasas", dijo Fernando Haddad a CNN Brasil, añadiendo que había escuchado la misma opinión de los bancos durante una reunión anterior con el grupo industrial Febraban.

Pero aunque muchos puedan tener opiniones sobre las tasas de interés, la decisión en última instancia corresponde al banco central, dijo Haddad.

La semana pasada, los responsables de política monetaria mantuvieron la tasa Selic de referencia de Brasil en el 15%, el más alto en casi 20 años, y mantuvieron una postura de línea dura, señalando que los tipos se mantendrían en ese nivel durante un periodo "muy prolongado" para devolver la inflación a su objetivo del 3%.

Haddad dijo que Gabriel Galipolo, que anteriormente había sido su adjunto en el Ministerio de Hacienda de Brasil, estaba "haciendo un buen trabajo" como presidente del banco central, que está abordando una serie de cuestiones más allá de las tasas de interés.

Entre ellas, medidas para frenar los abusos en el sistema financiero heredados de la administración anterior, dijo.

Galipolo, nombrado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dirige el banco central desde enero.

Haddad dijo que el gobierno de Lula espera cerrar el año con un resultado presupuestario primario cercano a cero.

El objetivo oficial es un déficit primario cero, con un margen de tolerancia del 0,25% del PIB en ambos sentidos. (Reporte de Marcela Ayres; editado en español por Juana Casas)