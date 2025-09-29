Ministro de Hacienda de Brasil afirma que las finanzas públicas no pueden arreglarse sin crecimiento

Por Marcela Ayres

29 sep (Reuters) - El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, dijo el lunes que no cree que el país pueda poner en orden sus finanzas públicas sin abordar también la necesidad de crecimiento económico.

"Esto no debe confundirse con ninguna indulgencia hacia la inflación", añadió durante su intervención en un acto en Sao Paulo.

Haddad dijo que es importante ser cauteloso cuando se habla de ajuste fiscal, "no porque no sea crucial para la sostenibilidad de la deuda, sino porque tiene que ser justo e inteligente".

El funcionario señaló que el gasto público en la mayor economía de América Latina promedió alrededor del 19,5% del Producto Interno Bruto en la última década, excluyendo la pandemia, y actualmente está por debajo del 19%.

Afirmó que esta reducción fue resultado del recorte de gastos no esenciales bajo el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En cuanto a los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos desde agosto a muchos productos brasileños, el ministro dijo: "Quiero creer que, en algún momento, se iniciará un debate racional con Estados Unidos".

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planeaba reunirse con Lula después de meses de roces sobre lo que la Casa Blanca ha llamado una "caza de brujas" en Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión tras ser declarado culpable de planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en español por Javier Leira)