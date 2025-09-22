LA NACION

Ministro de Hacienda de Brasil prevé recortes de tasas de interés "consistentes y sostenibles"

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ministro de Hacienda de Brasil prevé recortes de tasas de interés "consistentes y sostenibles"
Ministro de Hacienda de Brasil prevé recortes de tasas de interés "consistentes y sostenibles"

SAO PAULO, 22 sep (Reuters) -

El ministro de Hacienda de Brasil dijo el lunes que cree que el banco central del país comenzará a recortar las tasas de interés de forma "consistente y sostenible", pero no especificó cuándo espera que comience un ciclo de relajación monetaria.

En un acto organizado por BTG Pactual, Fernando Haddad dijo que los elevados costos de endeudamiento no pueden explicarse únicamente por las preocupaciones fiscales y añadió que la economía de Brasil debe crecer para hacer frente a sus retos fiscales.

La semana pasada, el banco central del país mantuvo su tasa de interés de referencia en el 15%, su nivel más alto en casi dos décadas, para tratar de que la inflación vuelva a su objetivo del 3%, y señaló que lo mantendría sin cambios durante mucho tiempo. (Reportaje de Fernando Cardoso; Edición de Gabriel Araujo)

LA NACION
Más leídas
  1. El argentino implacable en la victoria sobre el último campeón y una buena noticia para Felipe Contepomi
    1

    Top 14 de Francia: el argentino implacable y la buena noticia para Felipe Contepomi

  2. Brilló en el cine y la TV, ganó un Oscar, pero fue recordada por ser la exesposa del hombre más poderoso
    2

    Fue una estrella del cine y la TV, ganó un Oscar pero fue recordada por ser la exesposa del hombre más poderoso del mundo

  3. El campo celebró la eliminación temporal de las retenciones, pero pide que sea una medida permanente
    3

    “Reclamo histórico”: el campo celebró la eliminación temporal de las retenciones, pero pide que sea una medida permanente

  4. Un timbre, dos hendijas y un secreto: así cayó el búnker que operaba como un negocio invisible
    4

    Un timbre, dos hendijas y un secreto: así cayó el búnker que operaba como un negocio invisible

Cargando banners ...