Ministro de Hacienda de Brasil prevé recortes de tasas en los próximos meses

BRASILIA, 16 sep (Reuters) - El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, dijo el martes que espera que los recortes de las tasas de interés comiencen en los próximos meses, citando unas perspectivas cambiarias más favorables en la mayor economía de América Latina.

"Creo que habrá espacio para recortes de tasas (...) en los próximos meses", dijo Haddad en un acto organizado por el Banco J. Safra.

Destacó que a principios de año había dicho que no pagaría más de 5,70 reales por dólar, mientras que ahora el tipo de cambio se sitúa cerca de 5,30. Aunque ese nivel perjudica la recaudación fiscal del Gobierno, subrayó que también trae "buenas noticias".

"Podemos mirar al futuro con más optimismo sobre el equilibrio entre las tasas de interés y el tipo de cambio", añadió.

El Banco Central de Brasil anunciará su próxima decisión política monetaria el miércoles, tras detener en julio un ciclo de endurecimiento que había elevado la tasa Selic de referencia en 450 puntos básicos, al 15%, su nivel más alto en casi dos décadas.

Una encuesta semanal del Banco Central a más de 100 economistas muestra expectativas de que las tasas se mantendrán estables hasta diciembre, después de que los responsables a cargo de la política monetaria señalaron sus planes de dejar sin cambios los costos de endeudamiento para frenar la inflación, que supera desde hace tiempo el objetivo del 3%.

Haddad añadió que el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva concluirá su mandato de cuatro años en 2026 con la inflación acumulada más baja jamás registrada, proyectada por primera vez por debajo del 20%.

Según el ministro, el crecimiento económico promedio durante el mandato de Lula será cercano al 3% anual, con un desempleo en mínimos históricos.

Sostuvo que estos factores colocan a Brasil en una posición fiscal más fuerte que la heredada del gobierno anterior. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)