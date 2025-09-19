Ministro de Lula desiste de acompañarlo a la ONU por restricciones de Estados Unidos

Un ministro de Brasil desistió de acompañar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la Asamblea General de la ONU en Nueva York por las restricciones a la circulación que le impuso Estados Unidos, según informaron este viernes las autoridades brasileñas.

La baja del ministro de Salud, Alexandre Padilha, se da en medio de la escalada diplomática entre Washington y Brasilia, iniciada cuando Donald Trump aplicó en agosto aranceles punitivos a productos brasileños y sanciones a varios funcionarios.

Padilha enfrenta una "prohibición" del gobierno estadounidense para asistir a un evento panamericano de salud en Washington justo después de la Asamblea la semana próxima, según una nota oficial del ejecutivo brasileño.

Además, el ministro solo puede ir a Nueva York con traslados restringidos del hotel a la ONU, indicó el Ministerio de Salud.

"En razón de estas limitaciones infundadas y arbitrarias al ejercicio diplomático brasileño, el ministro decidió (...) permanecer en Brasil", agregó.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, dijo este viernes que Brasil pidió a la ONU que interceda contra las restricciones "injustas y absurdas" a Padilha, cuyos motivos no trascendieron hasta ahora.

El ministro pretendía asistir el 29 de septiembre a la reunión del Consejo Director de la Organización Panamericana de la Salud.

En agosto, Estados Unidos ya había revocado las visas de la esposa y el hijo de Padilha.

La Casa Blanca tomó medidas similares contra funcionarios brasileños del programa de asistencia Mais Médicos, criticado por el gobierno de Trump y en el que han participado profesionales cubanos.

Padilha cuestionó entonces los "ataques injustificables" contra el programa, que depende de su ministerio.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, recibió en cambio su visa para acompañar a Lula a Nueva York, después de que esta le fuera revocado, confirmó su asesoría a la AFP.

Trump impuso aranceles punitivos de 50% a varios productos brasileños bajo el argumento de que existe una "caza de brujas" contra su aliado y expresidente Jair Bolsonaro, condenado días atrás a 27 años de prisión por golpismo.

ffb/app/dga